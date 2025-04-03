Мистика в небе над Сочи напугала пассажиров рейса следовавшего в Уфу

21:26, 03 апр 2025

2 апреля в районе аэропорта Сочи произошел нештатный случай во время выполнения рейса в Уфу. У самолета сработала система TCAS, предназначенная для предотвращения столкновений в воздухе. Об этом сообщают местные авиационные службы.

Система TCAS внезапно активировалась, когда лайнер приближался к аэропорту Сочи. Однако в небе не было других воздушных судов, которые могли бы представлять угрозу. Специалисты уверяют, что это было ложное срабатывание, не повлиявшее на безопасность полета.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту прилета. Никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный