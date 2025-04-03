ЛЭП устроила массовую казнь скота в Башкирии

21:53, 03 апр 2025

В деревне Крепостной Зилаир Баймакского района Башкирии несколько коров погибли от поражения электрическим током после падения опоры ЛЭП.

По информации пресс-службы МЧС республики, обрушение столба вызвало замыкание проводов под напряжением.

По информации местных жителей, в результате происшествия погибло шесть голов крупного рогатого скота. Инцидент также спровоцировал возгорание сухой травы в месте падения проводов, но пламя было оперативно ликвидировано.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ