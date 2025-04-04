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В Стерлитамаке ночью пожар унес жизни двух человек

В Стерлитамаке ночью пожар унес жизни двух человек

10:11, 04 апр 2025

В Стерлитамаке ночью на улице Якутова вспыхнул пожар в многоквартирном доме, сообщает региональное управление МЧС. В огне погибли два жителя — мужчины 35 и 70 лет.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека из задымленного здания, но спасти всех не удалось. Сейчас специалисты расследуют причины трагедии, начата проверка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак пожар в стерлитамаке
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