В Стерлитамаке ночью пожар унес жизни двух человек

10:11, 04 апр 2025

В Стерлитамаке ночью на улице Якутова вспыхнул пожар в многоквартирном доме, сообщает региональное управление МЧС. В огне погибли два жителя — мужчины 35 и 70 лет.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека из задымленного здания, но спасти всех не удалось. Сейчас специалисты расследуют причины трагедии, начата проверка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ