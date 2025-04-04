В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
11:51, 04 апр 2025
В Уфе вагоновожатый трамвая №8, сдавая назад, протаранил Volkswagen Tiguan. Инцидент произошел на улице Трамвайной, о чем сообщили представители Госавтоинспекции столицы Башкирии.
57-летний водитель электротранспорта, двигаясь задним ходом, не заметил поворачивающий автомобиль и допустил столкновение. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир немецкого кроссовера. Медики осмотрели пострадавших и отпустили их домой после оказания необходимой помощи.
Восемь пассажиров трамвая, находившихся в салоне в момент столкновения, не пострадали.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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