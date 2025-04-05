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В Уфе «Приора» врезалась в электросамокат с двумя подростками

В Уфе «Приора» врезалась в электросамокат с двумя подростками

16:48, 05 апр 2025

Вечером 4 апреля в Уфе произошло ДТП с участием автомобили и электросамоката, на котором передвигались двое несовершеннолетних. Происшествие случилось около 18:00 на проезде рядом с домом № 25 по проспекту Октября. По информации Госавтоинспекции Уфы, 35-летний водитель «Лады Приоры» допустил наезд на электросамокат «Юрент», когда тот пересекал проезжую часть.

В результате происшествия пострадали два мальчика 12 и 13 лет. Подростки получили травмы, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

ГИБДД Уфы напоминает, что аренда электросамокатов несовершеннолетним категорически запрещена.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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