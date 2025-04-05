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16-летний скутерист сбил пенсионерку на парковке «Меги» в Уфе

16-летний скутерист сбил пенсионерку на парковке «Меги» в Уфе

16:56, 05 апр 2025

В Уфе подросток сбил пожилую женщину на территории парковки ТЦ «Мега». Инцидент произошел 4 апреля.

По информации ГАИ города, 16-летний водитель мопеда «Альфа Свифт» двигался по парковке и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении.

В результате столкновения пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. На несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол. К ответственности также привлекут мать подростка — ей вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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