16-летний скутерист сбил пенсионерку на парковке «Меги» в Уфе
16:56, 05 апр 2025
В Уфе подросток сбил пожилую женщину на территории парковки ТЦ «Мега». Инцидент произошел 4 апреля.
По информации ГАИ города, 16-летний водитель мопеда «Альфа Свифт» двигался по парковке и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении.
В результате столкновения пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. На несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол. К ответственности также привлекут мать подростка — ей вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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