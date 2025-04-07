На трассе в Башкирии водитель насмерть сбил мужчину и вернулся на место ДТП утром

09:46, 07 апр 2025

Минувшей ночью на участке трассы Давлетово – Альмухаметово в Абзелиловском районе, произошло смертельное ДТП. 50-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Водитель скрылся с места аварии, но утром вернулся и вызвал полицию. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Задержали виновника спустя несколько часов. Им оказался 23-летний местный житель. По его словам, он заметил лежащего на дороге человека слишком поздно и не успел уйти от столкновения. Испугавшись, молодой человек покинул место происшествия, но утром решил вернуться, чтобы убедиться в состоянии пострадавшего. К сожалению, мужчина уже был мёртв.

Полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося, чтобы восстановить картину трагедии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ