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Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии

Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии

14:05, 07 апр 2025

В Татышлинском районе Башкирии сегодня утром произошло ДТП с участием грузовика "Шахман" и легкового автомобиля "Кио Рио". Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Инцидент случился на 75-м км трассы Бураево – Старобалтачево – Куеда. Машины двигались во встречных направлениях. В результате аварии водитель и пассажир легковушки оказались в больнице.

Сейчас полиция разбирается в причинах происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.

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На трассе в Башкирии водитель насмерть сбил мужчину и вернулся на место ДТП утром

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Татышлинский район дтп в Татышлинском районе
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