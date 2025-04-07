Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии
14:05, 07 апр 2025
В Татышлинском районе Башкирии сегодня утром произошло ДТП с участием грузовика "Шахман" и легкового автомобиля "Кио Рио". Об этом сообщили в ГИБДД республики.
Инцидент случился на 75-м км трассы Бураево – Старобалтачево – Куеда. Машины двигались во встречных направлениях. В результате аварии водитель и пассажир легковушки оказались в больнице.
Сейчас полиция разбирается в причинах происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ