Пропавший студент из Уфы обнаружен мертвым

14:13, 07 апр 2025

В Уфе завершились поиски 17-летнего учащегося колледжа, пропавшего 21 ноября 2024 года.

По информации волонтёров, молодой человек покинул свой дом в районе Зелёной Рощи, отключил мобильный телефон и прекратил контакты с близкими. Родственники обеспокоились его исчезновением особенно из-за того, что он ушёл без документов и средств к существованию.

Спасательный отряд «БашРегионСпас» подтвердил трагическую информацию. Детали происшествия пока не разглашаются официальными источниками.

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Автор: Семен Подгорный