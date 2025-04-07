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Пропавший студент из Уфы обнаружен мертвым

Пропавший студент из Уфы обнаружен мертвым

14:13, 07 апр 2025

В Уфе завершились поиски 17-летнего учащегося колледжа, пропавшего 21 ноября 2024 года.

По информации волонтёров, молодой человек покинул свой дом в районе Зелёной Рощи, отключил мобильный телефон и прекратил контакты с близкими. Родственники обеспокоились его исчезновением особенно из-за того, что он ушёл без документов и средств к существованию.

Спасательный отряд «БашРегионСпас» подтвердил трагическую информацию. Детали происшествия пока не разглашаются официальными источниками.

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В Уфе бесследно исчезла молодая девушка — ее ищут уже больше недели

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск в Уфе
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