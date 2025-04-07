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В Башкирии остановили нетрезвую автоледи с ребенком без автокресла

В Башкирии остановили нетрезвую автоледи с ребенком без автокресла

14:56, 07 апр 2025

Сегодня утром в 131-м квартале города Туймазы сотрудники ГИБДД пресекли нарушение правил перевозки детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Полицейские остановили автомобиль «Лада Калина», которым управляла 27-летняя местная жительница. Женщина везла своего маленького ребенка в детский сад. При осмотре машины выяснилось, что ребенок находился без специального удерживающего устройства, как того требуют правила дорожного движения.

Инспекторы также обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя. Ей предложили пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Результат показал 0,264 мг/л, что подтвердило факт опьянения.

Как итог, на женщину составили административные протоколы, а ее автомобиль отправили на штрафстоянку. Дополнительно материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о привлечении нарушительницы к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ.

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Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Туймазы
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