Стали известны детали гибели пропавшего подростка из Уфы

18:15, 07 апр 2025

В Уфе завершились поиски 17-летнего подростка, пропавшего в ноябре 2024 года. Тело юноши обнаружили в реке Белой, сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника «Башинформа» в правоохранительных органах, на теле подростка не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали последнее появление молодого человека на мосту. Подросток ушел из дома, не взяв с собой ни документов, ни мобильного телефона.

Поисковая операция длилась почти шесть месяцев. В ней принимали участие сотрудники полиции, волонтеры и обычные граждане.

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Автор: Семен Подгорный