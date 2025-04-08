В Башкирии найдено тело мужчины возле многоквартирного дома
10:14, 08 апр 2025
В Салавате вечером 7 апреля на Ленинградской улице возле многоквартирного дома обнаружен погибший мужчина без одежды.
По информации свидетелей, трагедия произошла в результате падения с высоты. По предварительным сведениям, погибший имел проблемы с наркотиками.
Следственная группа работает на месте происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
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