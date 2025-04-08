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В Башкирии найдено тело мужчины возле многоквартирного дома

В Башкирии найдено тело мужчины возле многоквартирного дома

10:14, 08 апр 2025

В Салавате вечером 7 апреля на Ленинградской улице возле многоквартирного дома обнаружен погибший мужчина без одежды.

По информации свидетелей, трагедия произошла в результате падения с высоты. По предварительным сведениям, погибший имел проблемы с наркотиками.

Следственная группа работает на месте происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате смерть в Башкирии
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