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В Башкирии образовался карстовый провал недалеко от Благовещенска

В Башкирии образовался карстовый провал недалеко от Благовещенска

11:39, 08 апр 2025

В Башкирии около Благовещенска обнаружен карстовый провал, который стремительно увеличивается. О находке сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова в социальных сетях.

Зловещую воронку заметили местные жители в 650 метрах от трассы Уфа – Бирск – Янаул, по правой стороне дороги в направлении Абызово. Специалисты администрации выехали на место происшествия.

"За сутки размеры провала значительно увеличились", — отметила Карабанова. По её словам, под поверхностью активно движутся грунтовые воды, что может привести к дальнейшему расширению ямы.

Опасный участок оцепили сигнальной лентой. Глава района настоятельно просит жителей держаться подальше от природной ловушки.

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В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт

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В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт
Автор: Семен Подгорный
Фото: Анна Карабанова
Теги: Благовещенский район
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