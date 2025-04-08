Тело пенсионера две недели разлагалось в квартире в центре Уфы
14:20, 08 апр 2025
В Уфе жители многоэтажки на улице Интернациональной две недели задыхались от невыносимого запаха разлагающегося тела. Труп пожилого мужчины обнаружили в одной из квартир только после обращения соседей в прокуратуру, сообщил анонимный источник в соцсетях.
Жуткая вонь из вентиляции и в подъезде не давала покоя жильцам дома. Люди неоднократно вызывали экстренные службы, но попасть в квартиру без согласия хозяина оказалось невозможно. Жильцам пришлось дойти до прокуратуры и получить официальное разрешение на вскрытие двери.
Когда специалисты наконец попали внутрь, их глазам предстала мрачная картина — тело пожилого мужчины, пролежавшего в запертой квартире около двух недель.
По информации собственного источника "Башинформа", криминальных следов на теле не нашли. Предварительная версия — естественная смерть. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.
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