Тело пенсионера две недели разлагалось в квартире в центре Уфы

14:20, 08 апр 2025

В Уфе жители многоэтажки на улице Интернациональной две недели задыхались от невыносимого запаха разлагающегося тела. Труп пожилого мужчины обнаружили в одной из квартир только после обращения соседей в прокуратуру, сообщил анонимный источник в соцсетях.

Жуткая вонь из вентиляции и в подъезде не давала покоя жильцам дома. Люди неоднократно вызывали экстренные службы, но попасть в квартиру без согласия хозяина оказалось невозможно. Жильцам пришлось дойти до прокуратуры и получить официальное разрешение на вскрытие двери.

Когда специалисты наконец попали внутрь, их глазам предстала мрачная картина — тело пожилого мужчины, пролежавшего в запертой квартире около двух недель.

"Если бы не настойчивость соседей, неизвестно, сколько бы еще времени дедушка так пролежал", — рассказал очевидец происшествия.

По информации собственного источника "Башинформа", криминальных следов на теле не нашли. Предварительная версия — естественная смерть. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: Семен Подгорный