В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты

11:15, 09 апр 2025

Несчастный случай произошёл 4 апреля на строительной площадке многоквартирного дома по улице Нагуманова в Стерлитамаке. 33-летний бригадир плотников, работавший на ИП Кличев Р.Н., упал с высоты 20 метров во время демонтажа опалубки кровли. Об этом сообщает Госинспекция труда Республики Башкортостан.

Мужчина получил тяжёлую сочетанную травму и был немедленно доставлен в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака. Несмотря на усилия медиков, спустя четыре дня, 8 апреля, пострадавший скончался от полученных повреждений.

В настоящее время по факту несчастного случая организовано расследование. Специалисты выясняют точные обстоятельства происшествия и причины, приведшие к падению рабочего. Проверяются все аспекты соблюдения техники безопасности на объекте.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госинспекция труда РБ