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Жительница Башкирии истязала стаффорда на камеру

Жительница Башкирии истязала стаффорда на камеру

14:27, 09 апр 2025

В селе Субханкулово Туймазинского района 23-летняя девушка жестоко избила собаку породы стаффорд, нанеся ей ножевые ранения. Инцидент она фиксировала на видео.

По информации односельчан, случай не единичный — животное регулярно подвергалось насилию со стороны хозяйки.

В настоящее время пострадавший пес находится под опекой волонтеров. В МВД Башкирии подтвердили, что с девушкой уже работают правоохранители, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе
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