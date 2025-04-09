Жительница Башкирии истязала стаффорда на камеру
14:27, 09 апр 2025
В селе Субханкулово Туймазинского района 23-летняя девушка жестоко избила собаку породы стаффорд, нанеся ей ножевые ранения. Инцидент она фиксировала на видео.
По информации односельчан, случай не единичный — животное регулярно подвергалось насилию со стороны хозяйки.
В настоящее время пострадавший пес находится под опекой волонтеров. В МВД Башкирии подтвердили, что с девушкой уже работают правоохранители, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Водитель автомобиля врезался в электроопору в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях
Происшествия в Башкирии
22-летняя девушка с ярко-рыжими волосами пропала в Башкирии
Общество в Башкирии
В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель сбил насмерть велосипедиста