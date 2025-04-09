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Жителя Башкирии спасли с 22-метровой глубины

Жителя Башкирии спасли с 22-метровой глубины

18:40, 09 апр 2025

В Туймазах местный житель упал в колодец на территории собственного дома. Спасатели извлекли пострадавшего с глубины 22 метра. Об инциденте сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Родители мужчины забеспокоились, когда заметили, что их сын вышел во двор и внезапно пропал. Вскоре они обнаружили его в колодце. В скважине оказалось всего 1,5 метра воды, что, вероятно, и сохранило пострадавшему жизнь.

Прибывшие на место происшествия специалисты использовали альпинистское снаряжение для спасательной операции. После успешного извлечения молодого человека передали медикам скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах несчастный случай
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