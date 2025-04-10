Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пенсионер на ВАЗе влетел в «Сканию» на трассе Уфа-Янаул

В Башкирии пенсионер на ВАЗе влетел в «Сканию» на трассе Уфа-Янаул

15:15, 10 апр 2025

На 66-м километре трассы Уфа-Янаул произошло серьезное ДТП. Около полудня 78-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь в сторону столицы Башкирии, неожиданно выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Скания». Об этом сообщают инспекторы Госавтоинспекции Благовещенского района.

Пожилой автомобилист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние уточняется. Представители ГИБДД начали расследование происшествия, выясняя все обстоятельства аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Авария на трассе в Башкирии: погибла пассажирка Chery Tiggo

Читайте также:

Авария на трассе в Башкирии: погибла пассажирка Chery Tiggo
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Благовещенский район дтп в Благовещенском районе
Читайте также

В Бураевском районе Башкирии в ДТП с Nissan и ВАЗ-2107 погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии в ДТП с Nissan и ВАЗ-2107 погиб пассажир
В Гафурийском районе Башкирии 22-летний водитель погиб в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии 22-летний водитель погиб в ДТП
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok