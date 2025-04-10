В Башкирии пенсионер на ВАЗе влетел в «Сканию» на трассе Уфа-Янаул

15:15, 10 апр 2025

На 66-м километре трассы Уфа-Янаул произошло серьезное ДТП. Около полудня 78-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь в сторону столицы Башкирии, неожиданно выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Скания». Об этом сообщают инспекторы Госавтоинспекции Благовещенского района.

Пожилой автомобилист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние уточняется. Представители ГИБДД начали расследование происшествия, выясняя все обстоятельства аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ