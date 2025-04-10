Пассажирка рейса Москва-Уфа закатила пьяный скандал в самолете
20:26, 10 апр 2025
30-летняя жительница Челябинской области стала фигурантом административного дела после инцидента на борту самолета, следовавшего из Москвы в Уфу 9 апреля. Об этом сообщили в транспортной полиции Уфы.
Экипаж воздушного судна заметил неадекватное поведение женщины во время полета. Ситуация обострилась после словесного конфликта с соседом по креслу. Бортпроводники были вынуждены вмешаться в ситуацию.
По прибытии в аэропорт нарушительницу ожидали сотрудники транспортной полиции. Ей предъявили обвинение в распитии алкогольных напитков в общественном месте.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Житель Башкирии устроил дебош на борту самолета
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Мистика в небе над Сочи напугала пассажиров рейса следовавшего в Уфу
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии устроил дебош на борту самолета
Происшествия в Башкирии
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками