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Пассажирка рейса Москва-Уфа закатила пьяный скандал в самолете

Пассажирка рейса Москва-Уфа закатила пьяный скандал в самолете

20:26, 10 апр 2025

30-летняя жительница Челябинской области стала фигурантом административного дела после инцидента на борту самолета, следовавшего из Москвы в Уфу 9 апреля. Об этом сообщили в транспортной полиции Уфы.

Экипаж воздушного судна заметил неадекватное поведение женщины во время полета. Ситуация обострилась после словесного конфликта с соседом по креслу. Бортпроводники были вынуждены вмешаться в ситуацию.

По прибытии в аэропорт нарушительницу ожидали сотрудники транспортной полиции. Ей предъявили обвинение в распитии алкогольных напитков в общественном месте.

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Житель Башкирии устроил дебош на борту самолета

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
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