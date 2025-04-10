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В Уфе поймали 18-летнюю гонщицу на питбайке без прав

В Уфе поймали 18-летнюю гонщицу на питбайке без прав

20:36, 10 апр 2025

Экипаж ДПС Калининского района Уфы остановил питбайк, привлекший их внимание на улице Интернациональной. Как сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции, за рулем оказалась 18-летняя девушка.

При проверке документов выяснилось, что у нарушительницы нет водительского удостоверения на управление мототехникой. Также она передвигалась без необходимых средств защиты, что является дополнительным нарушением.

В отношении девушки составлены административные протоколы. Транспортное средство эвакуировали на специальную стоянку до решения вопроса о наказании.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа
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