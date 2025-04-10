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Две 13-летние школьницы отравились абсентом в Уфе

Две 13-летние школьницы отравились абсентом в Уфе

21:08, 10 апр 2025

Две 13-летние девочки попали в больницу №17 в Уфе с отравлением после употребления абсента. 

Юные уфимки, вдохновленные роликами в соцсетях, решили попробовать крепкий алкоголь. Не сумев купить абсент самостоятельно, они обратились за помощью к взрослому прохожему. Эксперимент с напитком состоялся в парке, где школьницам стало плохо. Бессознательных подростков обнаружила случайная прохожая, вызвавшая скорую помощь.

После оказания медицинской помощи девочки были направлены на беседу со специалистами для выяснения обстоятельств инцидента. С пострадавшими работали психологи, чтобы разобраться в причинах их поступка и предотвратить подобные ситуации в будущем, сообщает портал UfaNovosti.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа отравление
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