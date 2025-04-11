В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу
10:20, 11 апр 2025
В селе Приютово Белебеевского района Башкирии произошло ДТП с участием ребёнка. Местные жители опубликовали в соцсетях видео происшествия, на котором автомобиль сбивает восьмилетнюю девочку.
На записи видно, что ребёнок выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Водитель отечественного автомобиля не успел среагировать и совершил наезд, не снижая скорости.
По неподтверждённой информации, девочка осталась жива. Официальных комментариев от Госавтоинспекции Республики Башкортостан по данному инциденту пока не поступало.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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