В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу

10:20, 11 апр 2025

В селе Приютово Белебеевского района Башкирии произошло ДТП с участием ребёнка. Местные жители опубликовали в соцсетях видео происшествия, на котором автомобиль сбивает восьмилетнюю девочку.

На записи видно, что ребёнок выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Водитель отечественного автомобиля не успел среагировать и совершил наезд, не снижая скорости.

По неподтверждённой информации, девочка осталась жива. Официальных комментариев от Госавтоинспекции Республики Башкортостан по данному инциденту пока не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео