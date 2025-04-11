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В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу

В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу

10:20, 11 апр 2025

В селе Приютово Белебеевского района Башкирии произошло ДТП с участием ребёнка. Местные жители опубликовали в соцсетях видео происшествия, на котором автомобиль сбивает восьмилетнюю девочку.

На записи видно, что ребёнок выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Водитель отечественного автомобиля не успел среагировать и совершил наезд, не снижая скорости.

По неподтверждённой информации, девочка осталась жива. Официальных комментариев от Госавтоинспекции Республики Башкортостан по данному инциденту пока не поступало.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Белебеевский район дтп в Белебеевском районе
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