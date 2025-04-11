В Уфе на месте пожара в ТЦ «Мир» обнаружили труп
22:07, 11 апр 2025
В торговом центре «Мир» на проспекте Октября в Уфе случился пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия по повышенному рангу. Из здания эвакуировали людей. Очаг пламени площадью 1 квадратный метр был локализован в подсобном помещении на парковке торгового центра.
При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас устанавливается его личность. Дознаватели МЧС выясняют причины происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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