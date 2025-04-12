В Башкирии две школьницы оказались в реанимации после приема психотропов

13:05, 12 апр 2025

В пятницу, 11 апреля, в башкирском селе Акбердино произошло ЧП с двумя ученицами 9 класса. Об инциденте сообщают Телеграм-каналы "Честный репортаж" и Mash batash.

Две подруги 14 и 15 лет были обнаружены в бессознательном состоянии в туалете местной школы. По предварительным данным, девочки отравились, приняв чрезмерную дозу психотропных препаратов.

Медики диагностировали у школьниц тяжелое отравление лекарственным средством, которое обычно применяется для лечения повышенного мышечного тонуса при заболеваниях нервной системы. В больших количествах этот препарат оказывает психоактивное воздействие.

Пострадавших экстренно доставили в реанимационное отделение уфимской больницы. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан, состояние обеих девочек оценивается как тяжелое.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, включая источник получения школьницами опасных медикаментов.

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Автор: Семен Подгорный