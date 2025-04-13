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В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина

В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина

11:43, 13 апр 2025

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии произошёл смертельный пожар — в огне погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Происшествие случилось глубокой ночью. Пламя охватило деревянную баню площадью 15 кв. метров с пристройкой. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело погибшего в предбаннике.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, выясняющие обстоятельства трагедии. В ликвидации пожара участвовали шесть человек. Причины возгорания устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кугарчинский район пожар в Кугарчинском районе
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