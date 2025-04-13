В Башкирии обнаружили тело пропавшей 80-летней пенсионерки
19:00, 13 апр 2025
Поисковая операция по розыску 80-летней Асии Ж., пропавшей 8 апреля в Нагаево, завершилась печальным известием. Сегодня волонтёры "Башрегионспас" сообщили, что женщина найдена мёртвой.
Пенсионерка вышла из дома неделю назад и перестала выходить на связь. К поискам были привлечены правоохранители, добровольцы и члены семьи пропавшей, однако спасти женщину не удалось. Поисковики выразили соболезнования родственникам погибшей и поблагодарили всех участников поисковой операции.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Башрегионспас
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе нашли тело женщины, пропавшей 2 недели назад
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией
Происшествия в Башкирии
В Уфе бесследно исчезла молодая девушка — ее ищут уже больше недели
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшей 84-летней пенсионерки