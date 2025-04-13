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В Башкирии обнаружили тело пропавшей 80-летней пенсионерки

В Башкирии обнаружили тело пропавшей 80-летней пенсионерки

19:00, 13 апр 2025

Поисковая операция по розыску 80-летней Асии Ж., пропавшей 8 апреля в Нагаево, завершилась печальным известием. Сегодня волонтёры "Башрегионспас" сообщили, что женщина найдена мёртвой.

Пенсионерка вышла из дома неделю назад и перестала выходить на связь. К поискам были привлечены правоохранители, добровольцы и члены семьи пропавшей, однако спасти женщину не удалось. Поисковики выразили соболезнования родственникам погибшей и поблагодарили всех участников поисковой операции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Башрегионспас
Теги: поиск
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