В Башкирии вандалы разнесли общественные туалеты

22:05, 13 апр 2025

В башкирском Янауле неизвестные устроили погром в общественных туалетах. Инцидент произошёл в двух локациях — в городском парке и на ёлочной площади. Об этом сообщила администрация Янаульского района в социальных сетях.

Хулиганы не просто испортили имущество — они основательно "поработали": выломали двери, оторвали плитку со стен, разбили сушилки для рук. Особый "творческий подход" вандалы проявили к раковинам, забив их шелухой от семечек, а стены украсили нецензурными граффити.

Городские коммунальные службы регулярно восстанавливают разрушенные объекты, однако в администрации предупредили — если ситуация не изменится, янаульцы могут полностью лишиться общественных уборных. В муниципалитете назвали происходящее "настоящей бедой" и выразили сожаление, что общество так легко отказывается от благ, созданных для всеобщего пользования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Подростки осквернили Вечный огонь в Салавате

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал администрации Янаульского района