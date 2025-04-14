В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода
14:49, 14 апр 2025
В деревне Ибраево Ишимбайского района Башкирии 24-летний водитель УАЗа сбил 72-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
ДТП случилось накануне. Пожилой мужчина шел вдоль дороги в попутном с автомобилем нарушителя направлении. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.
Полиция начала проверку по факту ДТП. Выясняются все детали происшествия.
Напоминаем, что водителям следует быть особенно внимательными при движении в сельской местности, где пешеходы часто идут по обочинам. А пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.
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