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В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода

В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода

14:49, 14 апр 2025

В деревне Ибраево Ишимбайского района Башкирии 24-летний водитель УАЗа сбил 72-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

ДТП случилось накануне. Пожилой мужчина шел вдоль дороги в попутном с автомобилем нарушителя направлении. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Выясняются все детали происшествия.

Напоминаем, что водителям следует быть особенно внимательными при движении в сельской местности, где пешеходы часто идут по обочинам. А пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Ишимбайский район дтп в Ишимбайском районе
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