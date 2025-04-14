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В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты

В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты

20:37, 14 апр 2025

В башкирском городе Октябрьском произошел несчастный случай: 86-летняя женщина погибла в собственной квартире. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по республике.

Тревогу забила дочь погибшей, которая не смогла дозвониться до матери. Прибывшие на место спасатели обнаружили на кухне обгоревшее тело пенсионерки. По предварительным данным, на женщине загорелась одежда. На плите нашли кастрюлю с подгоревшей едой.

Следов пожара в квартире не было. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском пожар в Октябрьском
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