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Вахтовика из Башкирии сняли с поезда Уфа-Новый Уренгой за дебош

Вахтовика из Башкирии сняли с поезда Уфа-Новый Уренгой за дебош

09:52, 15 апр 2025

Транспортная полиция Тюмени задержала 36-летнего вахтовика из Башкирии, который превратил вагон поезда Уфа – Новый Уренгой в площадку для своего "выступления". Мужчина громко матерился и не давал пассажирам спокойно отдыхать, сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Дебошира сняли с поезда и доставили в дежурную часть отдела. Там на него составили протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали на 600 рублей. Кроме того, деньги за билет ему никто возвращать не будет, ведь в срыве своей поездки виноват только он сам.

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Вахтовиков из Башкирии сняли с поезда Новый Уренгой - Казань за дебош

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Автор: Семен Подгорный
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