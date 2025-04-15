В Башкирии нетрезвый водитель пытался уйти от ДПС и попал в ДТП

21:17, 15 апр 2025

В селе Зирган Мелеузовского района Башкирии 28-летний житель Салавата устроил погоню и ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Патруль заметил ВАЗ-2114 и попытался остановить, но водитель увеличил скорость. Во время преследования салаватец не справился с управлением — автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме водителя — 0,952 мг/л. В его отношении составили несколько административных протоколов: за управление автомобилем в состоянии опьянения, неподчинение требованиям полиции и непристегнутый ремень безопасности.

В аварии пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина получила ушибы грудной клетки и была доставлена в больницу. Сам водитель не получил травм. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ

Видео: ГАИ по РБ