В Башкирии нетрезвый водитель пытался уйти от ДПС и попал в ДТП
21:17, 15 апр 2025
В селе Зирган Мелеузовского района Башкирии 28-летний житель Салавата устроил погоню и ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Патруль заметил ВАЗ-2114 и попытался остановить, но водитель увеличил скорость. Во время преследования салаватец не справился с управлением — автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме водителя — 0,952 мг/л. В его отношении составили несколько административных протоколов: за управление автомобилем в состоянии опьянения, неподчинение требованиям полиции и непристегнутый ремень безопасности.
В аварии пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина получила ушибы грудной клетки и была доставлена в больницу. Сам водитель не получил травм. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.
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