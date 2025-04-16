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В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус

В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус

09:36, 16 апр 2025

В селе Булгаково Уфимского района 15-летний подросток на спортивном мотоцикле Кауо протаранил школьный автобус "ПАЗ". Инцидент произошел вечером 15 апреля примерно в 19:00 на улице Шоссейной, о чем сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Юный байкер выезжал с парковки, не справился с управлением и влетел в автобус. В момент столкновения в салоне находились дети. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот сам мотоциклист получил перелом ноги и был госпитализирован.

По данному факту начато административное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии и выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем мотоцикла.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфимский район дтп в Уфимском районе
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