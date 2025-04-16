В Башкирии ночью сгорел дом — погибла пенсионерка
11:03, 16 апр 2025
Минувшей ночью в деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии загорелся частный дом. В огне погибла 74-летняя хозяйка жилища, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пламя охватило 24 квадратных метра постройки. Дочь погибшей женщины и двое внуков смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Прибывшие на место пожарные в ходе тушения обнаружили тело пенсионерки.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания и выясняют все обстоятельства трагедии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ