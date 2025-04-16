В Башкирии школьницы поставили сверстницу на колени

14:54, 16 апр 2025

В социальных сетях Башкирии распространяется видео с жестокой травлей школьницы в Белорецком районе. На кадрах группа девочек окружила сверстницу, заставила её встать на колени и подвергла унижениям.

Агрессивно настроенные подростки били жертву по голове, оскорбляли нецензурными словами и угрожали: "Может, тебе челюсть выбить?". По словам инициатора конфликта, она "поставила её на колени, как и обещала, за её словечки".

Испуганная школьница неоднократно просила прощения и обещала больше не обзывать обидчицу публично и прекратить общение с её братом. Судя по всему, именно отношения с родственником зачинщицы стали причиной конфликта.

О реакции правоохранительных органов и школы на данный инцидент пока не сообщается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети