В Уфе на улице Черниковской произошёл пожар в жилом доме, двоих увезли в реанимацию
20:56, 16 апр 2025
В Уфе 16 апреля вспыхнул пожар в жилом доме на улице Черниковской. Огонь охватил квартиру на первом этаже двухэтажного здания, где загорелось домашнее имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Спасатели оперативно эвакуировали 13 человек из задымленных помещений. Шестерых жильцов пришлось спускать по пожарным лестницам.
В результате ЧП серьезно пострадали двое: 47-летняя женщина с критическими ожогами 45% тела и 46-летний мужчина с тяжелым отравлением продуктами горения. Оба находятся в реанимации.
Пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС, устанавливающий причины возгорания.
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