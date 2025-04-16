В Уфе на улице Черниковской произошёл пожар в жилом доме, двоих увезли в реанимацию

20:56, 16 апр 2025

В Уфе 16 апреля вспыхнул пожар в жилом доме на улице Черниковской. Огонь охватил квартиру на первом этаже двухэтажного здания, где загорелось домашнее имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасатели оперативно эвакуировали 13 человек из задымленных помещений. Шестерых жильцов пришлось спускать по пожарным лестницам.

В результате ЧП серьезно пострадали двое: 47-летняя женщина с критическими ожогами 45% тела и 46-летний мужчина с тяжелым отравлением продуктами горения. Оба находятся в реанимации.

Пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС, устанавливающий причины возгорания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ