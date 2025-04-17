В Башкирии студентка обвинила парня в изнасиловании

16:36, 17 апр 2025

В Стерлитамаке суд вынес приговор 18-летней студентке, которая сообщила в полицию о несуществующем изнасиловании. Инцидент произошел 1 января 2025 года, о деталях рассказали в пресс-службе городского суда.

Новогодняя история началась с конфликта в подъезде — парень избил девушку и разбил её телефон. Потом пара помирилась, выпила, и по обоюдному согласию сблизилась. Однако тёплые чувства быстро сменились обидой — вспомнив утреннюю ссору, студентка решила отомстить и заявила в полицию об изнасиловании.

Правда вскрылась во время проверки — девушка призналась, что оболгала своего избранника. В суде она полностью признала вину в ложном доносе. Финал истории — штраф в 20 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный