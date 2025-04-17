В Москве самолет следовавший в Уфу столкнулся с птицей после взлёта
20:23, 17 апр 2025
Сегодня борт лоукостера «Победа», следовавший из Внуково в Уфу, пережил неприятный инцидент на взлёте. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж доложил о столкновении с птицей на высоте 400 футов. Пернатый "пассажир" врезался прямо в остекление кабины пилотов.
Несмотря на происшествие, воздушное судно продолжило полёт в штатном режиме. Командир корабля принял решение не возвращаться и следовать по маршруту до Уфы.
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Автор: Семен Подгорный
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