В Москве самолет следовавший в Уфу столкнулся с птицей после взлёта

20:23, 17 апр 2025

Сегодня борт лоукостера «Победа», следовавший из Внуково в Уфу, пережил неприятный инцидент на взлёте. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж доложил о столкновении с птицей на высоте 400 футов. Пернатый "пассажир" врезался прямо в остекление кабины пилотов.

Несмотря на происшествие, воздушное судно продолжило полёт в штатном режиме. Командир корабля принял решение не возвращаться и следовать по маршруту до Уфы.

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Автор: Семен Подгорный