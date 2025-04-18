Пропавший в 2024 году пермяк найден в Башкирии после побега из трудового рабства

11:39, 18 апр 2025

49-летний Дмитрий Булатов из Перми, пропавший в сентябре 2024 года, найден жителями башкирского села Шудек. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области 18 апреля.

После исчезновения мужчины его родственники обратились в пермское отделение «ЛизаАлерт». Первые зацепки появились, когда с карты Дмитрия были зафиксированы транзакции в Челябинске. Волонтеры подключились к поискам, но след мужчины вновь пропал.

Через два месяца Булатова заметили в Уфе, однако вскоре и здесь след оборвался, пока однажды координатору челябинского отряда не пришло сообщение из Янаульского района Башкирии — Дмитрия обнаружили местные жители.

Сельчане из Шудека узнали измождённого мужчину по распространённым в сети ориентировкам. Они накормили, одели и доставили пермяка в центральную больницу Янаула, откуда его вскоре забрали родственники.

По словам спасённого, он оказался в подпольном работном доме в Уфе, где вынужден был трудиться за еду и регулярно подвергался физическому насилию. Не выдержав издевательств, Дмитрий решился на отчаянный шаг — сбежал и попытался пешком добраться до родной Перми.

Волонтёры отмечают, что только благодаря внимательности и человечности обычных сельских жителей удалось спасти человека из трудового рабства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт