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Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии

Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии

15:07, 18 апр 2025

В Уфимском районе произошло смертельное ДТП — большегруз насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Происшествие случилось утром 18 апреля на 1461-м километре трассы М-5 «Урал». 59-летний дальнобойщик на Volvo двигался из Самары в сторону Челябинска и не заметил 69-летнего пешехода, шедшего в том же направлении по обочине. От удара пенсионер скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В ГИБДД начали расследование обстоятельств аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район дтп в Уфимском районе
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