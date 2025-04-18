Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии
15:07, 18 апр 2025
В Уфимском районе произошло смертельное ДТП — большегруз насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
Происшествие случилось утром 18 апреля на 1461-м километре трассы М-5 «Урал». 59-летний дальнобойщик на Volvo двигался из Самары в сторону Челябинска и не заметил 69-летнего пешехода, шедшего в том же направлении по обочине. От удара пенсионер скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В ГИБДД начали расследование обстоятельств аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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