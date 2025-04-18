В Башкирии разбился водитель Соляриса
17:38, 18 апр 2025
Сегодня ночью на трассе Бекетово - Знаменка - Исламбахты рядом с селом Тарказы Ермекеевского района произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан.
По информации ведомства, 23-летний парень на Hyundai Solaris ехал со стороны Бекетово в направлении Тарказы, когда потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
От полученных травм молодой водитель скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование причин аварии.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в опору ЛЭП
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио