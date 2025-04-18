В Башкирии разбился водитель Соляриса

17:38, 18 апр 2025

Сегодня ночью на трассе Бекетово - Знаменка - Исламбахты рядом с селом Тарказы Ермекеевского района произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

По информации ведомства, 23-летний парень на Hyundai Solaris ехал со стороны Бекетово в направлении Тарказы, когда потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм молодой водитель скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование причин аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ