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В Уфе автобус вылетел на встречку и протаранил две легковушки

В Уфе автобус вылетел на встречку и протаранил две легковушки

11:41, 19 апр 2025

Утром в Уфе пассажирский автобус «Форд» устроил серьёзное ДТП на проспекте Октября. Около 10:00 водитель маршрута №171 потерял контроль над машиной в районе остановки «Универмаг Уфа» и вылетел на встречную полосу. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции города.

Транспортное средство протаранило припаркованные на обочине «Опель Зафира» и «Ладу Гранта». В момент столкновения в легковушках никого не было.

На место аварии прибыли спасатели МЧС. Медики госпитализировали четверых взрослых пассажиров автобуса. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Сотрудники ГАИ начали расследование обстоятельств происшествия. Параллельно проверку проводит прокуратура. По предварительной версии, причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя автобуса прямо за рулём.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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