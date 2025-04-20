В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома
11:13, 20 апр 2025
Трагедия произошла в ночь на 20 апреля в башкирском городе Янауле, где загорелся жилой дом на улице Кутузова. По информации республиканского МЧС, огонь удалось ликвидировать за полчаса.
После тушения спасатели обнаружили на кухне тело 77-летней хозяйки дома. Женщина погибла.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины возгорания.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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