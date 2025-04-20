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В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома

В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома

11:13, 20 апр 2025

Трагедия произошла в ночь на 20 апреля в башкирском городе Янауле, где загорелся жилой дом на улице Кутузова. По информации республиканского МЧС, огонь удалось ликвидировать за полчаса.

После тушения спасатели обнаружили на кухне тело 77-летней хозяйки дома. Женщина погибла.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины возгорания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Янаул пожар в Янауле происшествия в Янауле
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