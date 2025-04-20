В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа
15:26, 20 апр 2025
Сегодня из открытого окна первого этажа дома по улице Мусоргского, 25/1 выпал ребёнок. Об инциденте в ЕДДС Уфы сообщили представители пресс-службы УГЗ города.
По предварительной информации, 2-летняя малышка находилась дома с родителями. Взрослые на момент происшествия отвлеклись и не уследили, как дочь самостоятельно забралась на подоконник. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу для проведения необходимого обследования.
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Автор: Семен Подгорный
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