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В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа

В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа

15:26, 20 апр 2025

Сегодня из открытого окна первого этажа дома по улице Мусоргского, 25/1 выпал ребёнок. Об инциденте в ЕДДС Уфы сообщили представители пресс-службы УГЗ города.

По предварительной информации, 2-летняя малышка находилась дома с родителями. Взрослые на момент происшествия отвлеклись и не уследили, как дочь самостоятельно забралась на подоконник. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу для проведения необходимого обследования.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай в Уфе
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