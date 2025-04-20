Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Вывеска кафе упала на школьника в Уфе

Вывеска кафе упала на школьника в Уфе

22:29, 20 апр 2025

В уфимском районе Дёма произошёл несчастный случай: вывеска кафе FARFOR упала на голову ребёнка 11-12 лет.

Инцидент произошёл на улице Дагестанской, где, по информации очевидцев, сильный ветер сорвал табличку.

Пострадавший мальчик получил рассечение головы и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа

Читайте также:

В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай в Уфе
Читайте также

В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе
Происшествия в Башкирии
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе
В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов
Происшествия в Башкирии
В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен