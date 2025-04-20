Вывеска кафе упала на школьника в Уфе
22:29, 20 апр 2025
В уфимском районе Дёма произошёл несчастный случай: вывеска кафе FARFOR упала на голову ребёнка 11-12 лет.
Инцидент произошёл на улице Дагестанской, где, по информации очевидцев, сильный ветер сорвал табличку.
Пострадавший мальчик получил рассечение головы и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
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Автор: Семен Подгорный
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