69-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
09:38, 21 апр 2025
Вечером 20 апреля в селе Серменево Белорецкого района Башкирии загорелся частный дом. По информации МЧС России, огонь стремительно охватил прилегающие постройки: веранду, беседку, баню и дровник. Пламя перекинулось на соседние строения — гараж, навес и сарай.
Совместными усилиями сотрудников МЧС и добровольных пожарных удалось локализовать огонь и защитить соседний дом. В ходе операции спасатели обнаружили тело 69-летнего владельца дома, который находился на полу в зале рядом с окном.
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причины возникновения пожара.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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