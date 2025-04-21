В Уфе загорелся школьный автобус, водитель в больнице

10:45, 21 апр 2025

На Затонском шоссе в Уфе в 9 утра загорелся школьный автобус ПАЗ. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

К счастью, детей в салоне не было, но водитель пострадал — мужчина получил ожоги кисти и был госпитализирован.

Транспортное средство полностью уничтожено огнем. Прокуратура Башкирии уже начала проверку по факту инцидента.

Причины возгорания школьного автобуса устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ