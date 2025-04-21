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В Башкирии в Кармановском водохранилище утонула пенсионерка

В Башкирии в Кармановском водохранилище утонула пенсионерка

14:31, 21 апр 2025

Тело 66-летней женщины обнаружили в водохранилище рядом с СНТ «Зеленый Мыс» в Нефтекамске в минувшие выходные. Поиски были организованы родственниками погибшей, сообщили в МЧС республики.

В эти же дни в городе Октябрьский произошёл ещё один инцидент на воде — 47-летний мужчина не смог самостоятельно выбраться из реки Ик. Спасатели оперативно пришли на помощь. Пострадавшего с сильным переохлаждением доставили в медицинское учреждение.

Представители МЧС Башкирии напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи водоёмов, особенно в весенний период, когда водные объекты могут представлять повышенную опасность.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске смерть на воде
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