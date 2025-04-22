В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

09:03, 22 апр 2025

В Стерлитамаке ночью загорелся частный дом с гаражом на улице Полевой. Огонь охватил 200 квадратных метров, сообщают в региональном МЧС Башкирии.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в зале возле окна тела мужчины и женщины без признаков жизни. Спасти их не удалось.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета. Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамаке ночью пожар унес жизни двух человек

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ