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В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

09:03, 22 апр 2025

В Стерлитамаке ночью загорелся частный дом с гаражом на улице Полевой. Огонь охватил 200 квадратных метров, сообщают в региональном МЧС Башкирии.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в зале возле окна тела мужчины и женщины без признаков жизни. Спасти их не удалось.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета. Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке пожар в стерлитамаке
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