Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии
09:08, 22 апр 2025
В селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии около 03:00 загорелась квартира на улице Набережной. Как сообщили в республиканском МЧС, огонь унёс жизни двух человек.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела 72-летней женщины и её 50-летнего сына. Оба погибли до приезда пожарных.
Специалисты выясняют точные обстоятельства трагедии. Основная версия — неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, особенно в ночное время.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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