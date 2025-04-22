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Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии

Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии

09:08, 22 апр 2025

В селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии около 03:00 загорелась квартира на улице Набережной. Как сообщили в республиканском МЧС, огонь унёс жизни двух человек.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела 72-летней женщины и её 50-летнего сына. Оба погибли до приезда пожарных.

Специалисты выясняют точные обстоятельства трагедии. Основная версия — неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, особенно в ночное время.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе пожар в Мелеузовском районе
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