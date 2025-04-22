В Уфе из школы спасатели вывели больше 500 человек
14:27, 22 апр 2025
В школе №19 имени Северинова на улице Менделеева в Уфе эвакуировали 520 детей и персонала. Причиной стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
Прибывшие на место сотрудники спасательного ведомства проверили помещения и установили настоящую причину тревоги — на первом этаже в школьной кухне образовался пар во время приготовления еды, что и активировало датчики.
Никто из учеников и работников школы не пострадал. После проверки спасатели дали отбой тревоге, и ситуация нормализовалась.
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Автор: Семен Подгорный
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